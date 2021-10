https://it.sputniknews.com/20211027/messina-nasconde-10-kg-di-hashish-in-un-trolley-spacciatore-tunisino-fermato-da-unita-cinofile-13478357.html

Messina, nasconde 10kg di hashish in un trolley: spacciatore tunisino fermato dalle unità cinofile

L'uomo, che era di ritorno dal Nord Italia, è stato fermato grazie all'intervento delle unità cinofile. 27.10.2021, Sputnik Italia

La Guardia di Finanza di Messina ha posto in essere il sequestro di dieci chili di hashish, facendo scattare le manette per un corriere tunisino, ora indagato per spaccio di droga.L'uomo, al rientro in Sicilia a bordo di un autobus proveniente dal Nord Italia, è stato trovato in possesso di un trolley, dentro al quale erano stati occultati gli stupefacenti.Ad incastrarlo l'ottimo lavoro dei cani antidroga Sara e Dandy, che, come riferisce il Giornale di Sicilia, hanno fatto scattare i controlli.L'hashish era stato sigillato all'interno di 10 involucri da 1 chilo circa, avvolti in numerosi strati di cellophane.Stando alle stime degli inquirenti, la vendita al dettaglio della droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro.

