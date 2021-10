https://it.sputniknews.com/20211027/lappello-di-fedez-dopo-il-ricovero-della-figlia-vittoria-fate-attenzione-al-virus-respiratorio-13491191.html

L’appello di Fedez dopo il ricovero della figlia Vittoria: “Fate attenzione al virus respiratorio”

Burioni: un virus scoperto 50 anni fa ma per cui non c’è ancora un vaccino. Il RSV provoca brionchioliti e polmoniti nei più piccoli: è responsabile del 5% dei... 27.10.2021, Sputnik Italia

Come fatto in passato, è Instagram lo strumento che il rapper Fedez sceglie di usare per lanciare appelli e polemiche.Questa volta, come accaduto durante la pandemia per la raccolta fondi per nuovi ventilatori e strumenti di assistenza per i malati di Covid, Fedez utilizza le storie del social network per avvertire tutti i genitori di un pericoloso virus, il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), contratto anche dalla figlia Vittoria di appena sei mesi, ricoverata da alcuni giorni in ospedale."Questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) non va preso alla leggera" aggiunge Fedez e poi posta una foto della figlia che si sta riprendendo, “una roccia”.A rispondere a Fedez è il virologo Roberto Burioni: "Tutti gli anni in autunno arriva il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) che riempie i reparti di pediatria e costituisce un pericolo non indifferente per i bambini più deboli”.Su Twitter l’immunologo aggiunge, però, che “purtroppo contro il virus (scoperto negli anni 50) non abbiamo ancora un vaccini efficace".Il 5% dei decessi sotto i cinque anniL’allarme sul ritorno del virus RSV era stato lanciato anche da Nature, che aveva pubblicato uno studio secondo cui le restrizioni e le misure di prevenzione imposte contro il Covid-19 sembravano aver soppresso il morbillo, polmoniti e meningiti e il virus influenzale.Una situazione non duratura: con i mesi freddi le malattie, come anche il virus Sinciziale, torneranno, avvertiva Nature.L'infezione ha visto i minimi storici durante la pandemia in tutti i paesi, ma poi i casi hanno iniziato a risalire ad aprile 2021, con picchi fuori stagione negli Stati uniti, in Giappone, Australia e Paesi Bassi.Quali sono i sintomiIl Virus Respiratorio Sinciziale provoca il raffreddore, ma specialmente nei bambini nei primi mesi di vita l'infezione può raggiungere le vie aeree inferiori ed i polmoni causando la bronchiolite acuta (un'infiammazione delle vie aeree inferiori) o la polmonite.Il virus può sopravvivere per molte ore sulle superfici dure come tavoli, maniglie delle porte, giocattoli e culle.Si tratta della più frequente causa di infezione delle vie respiratorie nei bambini al di sotto dei due anni e rappresenta la prima causa di ricovero ospedaliero sotto l'anno di età.

