Israele conferma il piano di costruire 3.000 unità abitative in Cisgiordania

Le autorità israeliane hanno confermato il piano di edificazione di 3.000 unità abitative negli insediamenti ebraici in Cisgiordania, riferisce il movimento per i diritti umani Shalom Achshav su Twitter.

Secondo quanto riferito dai media israeliani, questo piano di costruzione è il più ambizioso da quando Joe Biden è diventato presidente degli negli Stati Uniti, il Paese principale alleato dello stato ebraico.L'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, così come a Gerusalemme Est, che l'Autorità Nazionale Palestinese considera la sua capitale, è una delle questioni principali nelle relazioni di Israele con la comunità internazionale. Inoltre, tale strategia costituisce uno degli ostacoli alla ricerca della pace con i palestinesi, che la percepiscono come una politica di consolidamento dello stato ebraico nei territori conquistati.

