Incontro Orban-Le Pen: "Salvini è il nostro eroe, ha fermato i migranti anche in mare"

Lo ha detto il premier ungherese in conferenza stampa, a margine della visita a Budapest della leader dell'estrema destra francese. 27.10.2021, Sputnik Italia

Da Budapest arriva la solidarietà di Viktor Orban e Marine Le Pen a Matteo Salvini, per i guai giudiziari legati al processo Open Arms, iniziato sabato a Palermo. "È il nostro eroe", perché come "ministro degli Interni è riuscito a provare che è possibile fermare l'immigrazione anche in mare", ha detto il premier ungherese in conferenza stampa, a margine della visita della leader francese di Rassemblement National.Il premier ungherese rende noto ai giornalisti che, con la Le Pen, "abbiamo discusso del fatto che in Italia il nostro amico Salvini deve far fare fronte alle ingiustizie giudiziarie". Invece, dovrebbe essere "rispettato in Europa e non gettato nella fossa dei leoni", ha aggiunto.La visita della Le Pen in UngheriaMarine Le Pen si è recata lunedì in Ungheria per incontrare Viktor Orban. Il suo viaggio, secondo diversi esperti, lancia la sua candidatura all'Eliseo. Il tema dei migranti è cruciale, soprattutto adesso che la Le Pen vede insidiato il suo ruolo di leader della destra sovranista dal polemista francese Eric Zemmour, suo potenziale rivale alle presidenziali.Dal canto suo, Orban ha indicato in Marine Le Pen e Rn dei potenziali alleati per una nuova stagione in Europa che possa rappresentare la volontà dei cittadini europei.La Le Pen è arrivata lunedì a Budapest, dove ha visitato la Piazza degli Eroi, commemorando le vittime del comunismo, e il memoriale dell'Olocausto del Danubio. Martedì ha pranzato con Orban.

