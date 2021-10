https://it.sputniknews.com/20211027/il-presidente-mattarella-telefona-al-sindaco-di-catania-casellati-scenario-apocalittico-13480753.html

Il presidente Mattarella telefona al sindaco di Catania, Casellati: "Scenario apocalittico"

Il Capo dello Stato ha espresso vicinanza alla città duramente colpita dal nubifragio. La presidente del Senato ha chiesto un minuto di silenzio in aula. 27.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, per esprimere la sua vicinanza per il nubifragio che ieri si è abbattuto sulla città.Il Capo dello Stato si è informato sui danni alle cose e alle persone, garantendo il massimo sostegno, con interventi rapidi ed efficaci, di tutte le istituzioni per il territorio di Catania e della sua provincia.Pogliese ha ringraziato Mattarella e espresso la condivisa preoccupazione per le previsioni meteo dei prossimi due giorni, che preannunciano nuovi eventi estremi dovuti all'uragano mediterraneo.Un minuto di silenzio al SenatoLa presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha chiesto in aula un minuto di silenzio, per ricordare il violento nubifragio di Catania e le vittime del maltempo che si è abbattuto da inizio settimana sulla Sicilia Orientale, causando due morti e una donna dispersa.Le intense precipitazioni di martedì hanno provocato allagamenti, trasformando le strade in fiumi in piena. Le acque hanno travolto auto e mezzi pubblici, inondato negozi, attività commerciali, ospedali e gli uffici del tribunale. Un uomo di 53 anni è morto a Gravina di Catania, dopo essere sceso dalla sua vettura invasa dall'acqua. Il bilancio del maltempo in Sicilia è di due vittime e un disperso da domenica 24 ottobre.

