Il consigliere di Figliuolo, Rasi: “Nessuna psicosi sulle terze dosi, proteggiamo i più fragili”

Il consigliere di Figliuolo, Rasi: "Nessuna psicosi sulle terze dosi, proteggiamo i più fragili"

Per il microbiologo Guido Rasi, consigliere del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, non c'è alcuna fretta di dare a tutta la popolazione già... 27.10.2021

C’è un ordine di priorità ben preciso, che prevede di fornire la dose aggiuntiva ai più fragili e alla popolazione sopra i 60 anni. Dopo si verificherà la necessità di fornire il richiamo anche dai 50 anni in giù.E i richiami per il Johnson&Johnson saranno con siero mRna.Tutto dipende dal decadimento della risposta immunitaria, che è “lineare e progressivo”: “I dati che stiamo accumulando sul campo ci diranno se il decadimento della risposta immunitaria è una prerogativa dei più anziani o se il fenomeno coinvolge i cinquantenni e le classi d’età inferiori”.In Italia “non abbiamo un problema di scorte quindi è meglio fare tutto ciò che può servire a salvaguardare i nostri concittadini. I vaccini sono sicuri”, ribadisce.J&J e il boosterPer quanto riguarda, invece, i vaccinati con il monodose Johnson&Johnson, Rasi, spiega che “come per tutti gli altri vaccini, dopo due mesi comincia a declinare la risposta immunitaria”.E la dose di richiamo sarà eterologa, cioè con un vaccino a mRna, “tanto più che abbiamo prova dell’efficacia del mix eterologo che offre risultati migliori sul piano della protezione”.

