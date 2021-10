https://it.sputniknews.com/20211027/green-pass-dal-3-novembre-obbligatorio-anche-per-entrare-al-parlamento-europeo--13489467.html

Green pass, dal 3 novembre obbligatorio anche per entrare al Parlamento europeo

Green pass, dal 3 novembre obbligatorio anche per entrare al Parlamento europeo

L'obbligo del green pass si applicherà per accedere all'edificio del parlamento europeo. Sulle furie i sindacati.

2021-10-27T18:36+0200

2021-10-27T18:36+0200

2021-10-27T18:51+0200

Sarà obbligatorio mostrare il Green pass per accedere agli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo.Il provvedimento entrerà in vigore a partire da mercoledì 3 novembre fino al 31 gennaio 2022. Contro l'obbligo è arrivata la levata di scudi dei sindacati che rappresentano i circa 8.000 dipendenti dell'Europarlamento. Il no arriva nell'assemblea straordinaria di lunedì “dopo una lunga e seria riflessione nel tentativo di trovare il giusto equilibrio tra bene comune e diritti individuali", dicono i sindacalisti, secondo quanto riporta eunews.it. L'obbligo di Green pass sarebbe incostituzionale, fra le tante ragioni elencate dai rappresentanti dei lavoratori, in quanto "violerebbe la Carta dei diritti fondamentali, vale a dire l’articolo 3 sul diritto all’integrità della persona e l’articolo 7 sul diritto alla vita privata” della costituzione belga.Green pass al SenatoPer entrare a Palazzo Madama è necessario mostrare il Green pass. La decisione è stata adottata dal Consiglio di presidenza del Senato la scorsa settimana, dopo il tentativo di una senatrice di prendere parte ai lavori della commissione Affari Costituzionali senza il certificato verde. La senatrice Laura Granato è riuscita dapprima ad entrare dall'ingresso laterale di di S. Luigi dei francesi, pur rifiutando di mostrare il codice Qr. Una volta giunta in aula è stata sanzionata con l'interdizione dai lavori parlamentari per dieci giorni, con decurtazione della diaria.Dopo questo episodio il Consiglio di presidenza del Senato che ha esaminato il caso di Laura Granato, ha deciso per il divieto di accesso senza Green pass in Senato e nei palazzi adiacenti.

