https://it.sputniknews.com/20211027/francia-sanzioni-al-regno-unito-se-non-verranno-rispettati-gli-impegni-post-brexit-sulla-pesca-13486037.html

Francia: sanzioni al Regno Unito se non verranno rispettati gli impegni post-Brexit sulla pesca

Francia: sanzioni al Regno Unito se non verranno rispettati gli impegni post-Brexit sulla pesca

Entro il 2 novembre i due paesi devono trovare un'intesa sulle norme post-Brexit in materia di pesca

2021-10-27T18:01+0200

2021-10-27T18:01+0200

2021-10-27T18:01+0200

francia

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/10509882_0:66:3401:1979_1920x0_80_0_0_136ed795d5184e02121781d77c723299.jpg

La Francia ha annunciato che inizierà ad applicare misure di ritorsione contro il Regno Unito a partire dal 2 novembre, se la situazione relativa alla pesca legata alla Brexit tra i due Paesi non migliorerà.A lanciare l'avvertimento è stato, quest'oggi, il segretario di Stato francese per gli affari europei Clément Beaune.All'inizio del mese, il primo ministro francese Jean Castex aveva accusato gli inglesi di non aver rispettato i loro impegni sulla pesca nell'ambito dell'accordo Brexit.La separazione delle zone di pesca, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è stata tra gli aspetti più problematici del "divorzio" lungo il confine con l'Irlanda del Nord.

francia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, regno unito