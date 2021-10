https://it.sputniknews.com/20211027/finlandia-lisola-delle-donne-non-si-fara-il-progetto-fallisce-tra-burocrazia-e-polemiche-13478027.html

Finlandia, l'Isola delle Donne non si farà: il progetto fallisce tra burocrazia e polemiche

Finlandia, l’Isola delle Donne non si farà: il progetto fallisce tra burocrazia e polemiche

27.10.2021

L’isola di Fjärdskär, nell'arcipelago di Ekenäs, nel sud-ovest della Finlandia (circa 100 km a ovest della capitale), chiamata l’isola ‘SuperShe’ (SuperLei), prometteva un paradiso di vacanza esclusivo per sole donne, con alloggi di lusso con dieci posti letto in tutto. Sarebbe dovuto essere un rifugio di soli 3,5 ettari, immerso nel bosco, luogo di riflessione e relax, sosteneva l’imprenditrice tedesco-americana Kristina Roth.Il progetto, però, è fallito e ora tutte le strutture dell’isola sono in vendita per 2,4 milioni di euro.Sven Holmberg, il presidente del comitato di pianificazione, ha affermato di non essere sorpreso che le cose siano finite in questo modo.Al dipartimento turistico di Raseborg il tono era inizialmente molto positivo e il progetto era stato visto come un'opportunità per far conoscere la piccola città a livello internazionale. Da allora, tuttavia, il progetto ha incontrato difficoltà di tutti i tipi. La stessa Kristina Roth ha espresso frustrazione per la rigida burocrazia e la fornitura di energia elettrica all'isola. Inoltre, sia l'impatto ambientale che il principio di uguaglianza di genere sono stati messi in discussione.Tuttavia, una delle domande chiave per far funzionare il progetto era anche il numero di alloggi da costruire sull'isola. Quando Kristina Roth acquistò l'isola, c'erano solo quattro piccoli edifici risalenti agli anni '70, assolutamente insufficienti per far funzionare il progetto. Il suo desiderio era quindi di espandersi, ma la sua richiesta di passare dai 340 metri quadri disponibili ai 690 secondo lei necessari è stata respinta dal piano regolatore di Raseborg, che ha ritenuto non sostenibile il raddoppio di infrastrutture edili sulla piccola isola.Kristina Roth, in risposta al diniego, fece tuttavia erigere alcuni edifici sull'isola, senza permesso. Secondo Niklas Skog, il principale ingegnere di pianificazione di Raseborg, in seguito è stata presentata una domanda di condono, ma il caso non è stato ancora esaminato. Skog ha spiegato che spetterà al nuovo proprietario risolvere con il catasto, quando l’isola sarà venduta.

