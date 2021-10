https://it.sputniknews.com/20211027/facebook-chiede-ai-dipendenti-di-salvare-la-corrispondenza-per-poterla-usare-in-caso-di-indagini-13492231.html

Facebook chiede ai dipendenti di salvare la corrispondenza per poterla usare in caso di indagini

Facebook ha chiesto ai suoi dipendenti di conservare i documenti interni e la corrispondenza in caso di indagine sulle attività dell'azienda da parte degli organi esecutivi e legislativi degli Stati Uniti, scrive il giornale New York Times.

L'avviso emesso nel contesto delle accuse nei confronti del social network più grande del mondo riguarda la corrispondenza a partire dal 2016.L'azienda è finita sotto una valanga di accuse per aver presumibilmente trascurato la sicurezza degli utenti e deliberatamente manipolato i contenuti per poter trarne profitto. Lo scandalo è scoppiato quando l'ex dipendente di Facebook Frances Haugen ha reso noto decine di migliaia di pagine di ricerche interne dell'azienda e ha parlato davanti al Congresso degli Stati Uniti. Per il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, si tratta di una "campagna coordinata" per "dipingere una falsa immagine" dell'azienda.

