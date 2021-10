https://it.sputniknews.com/20211027/ex-dirigente-lehman-brothers-altri-tre-anni-di-inflazione-consigli-su-cosa-investire-13480188.html

Ex dirigente Lehman Brothers: altri tre anni di inflazione. Consigli su cosa investire

L'inflazione negli Stati Uniti durerà altri tre anni, poiché le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia, insieme alla carenza di... 27.10.2021, Sputnik Italia

McDonald è stato vicepresidente per il commercio di titoli di debito e convertibili presso la Lehman Brothers, la nota società di servizi finanziari fallita durante la crisi del 2008. L’ex dirigente, ora autore di punta del New York Times e collaboratore della CNBC su temi finanziari, ha affermato che la situazione attuale non è come quella delle crisi precedenti.La crisi della catena di approvvigionamento ha causato forti aumenti dei prezzi di carburante, cibo, beni di consumo e materie prime. L'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è aumentato del 5,4% negli ultimi 12 mesi, il più grande aumento annuale degli ultimi 13 anni.Per alleviare i danni dovuti alle interruzioni di forniture, l'amministrazione Biden ha ordinato ai porti più trafficati del Paese di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ha spinto nuove proposte infrastrutturali e proposto nuovi piani fiscali, con già migliaia di miliardi che erano stati spesi per i programmi di stimolo dell’economia. Tutto questo non poteva che condurre ad un aumento dell’inflazione, spiega l’esperto.La pandemia ha anche causato una crisi dell'offerta petrolifera, che ha fatto salire alle stelle i prezzi del greggio da meno di 49 dollari al barile alla fine dello scorso anno agli oltre 80 dollari attuali.McDonald ha affermato che lo shock energetico impone due cose: un rallentamento economico e costringe la Federal Reserve a provare a reagire sui tassi di interesse, e se non è abbastanza accomodante, l'indice del mercato azionario NASDAQ scende.Consigli per gli investimentiMcDonald pensa che un crollo economico negli Stati Uniti dovrebbe essere piuttosto improbabile, ma è invece possibile che ci sarà una bolla cripto che potrebbe essere simile al crollo delle dot-com alla fine degli anni '90."Non si potrà ripetere il caso Lehman, perché il sistema bancario è molto, molto più forte ora", ha detto McDonald. "Le recessioni globali sono in genere legate ai crolli bancari. Penso piuttosto che sarà un qualcosa simile alle dot-com del 1999, in cui alcune di queste criptovalute e alcuni di questi titoli tecnologici hanno poi dovuto impiegare dieci anni per riprendersi".Secondo McDonald, le criptovalute non sono un vero investimento, quanto piuttosto una sorta di gioco d’azzardo a Las Vegas.Meglio investire in materiali come l’argento, sostiene l’esperto, piuttosto che in criptovalute, titoli tecnologici o attività finanziarie."Penso che l'argento sia il miglior investimento al mondo in questo momento, se sei preoccupato per l'inflazione, perché c’è la Green Economy e la necessità di argento industriale aumenterà, penso, del 300% nel prossimo decennio", ha detto McDonald, suggerendo che probabilmente varrebbe la pena investire anche sull'uranio.

