Droga dello stupro, 39 arresti: c'è anche la sorella 71enne di Ornella Muti

Già nel mese di settembre la sorella dell'attrice era stata fermata dai carabinieri, dopo che nel suo appartamento era stato rinvenuto un litro di Gbl. 27.10.2021, Sputnik Italia

I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno fatto scattare le manette per 39 persone, accusate a vario titolo di importazione e traffico di stupefacenti, tra cui fentanyl e Gbl, la cosiddetta droga dello stupro.Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la droga veniva acquistata tramite il deep e il dark web.Tra le persone coinvolte nelle indagini, anche Claudia Rivelli, 71enne, sorella di Ornella Muti, che già a settembre era stata arrestata in seguito al ritrovamento nella sua abitazione di un litro di Gbl.Nel capo d'imputazione a suo carico si afferma che Claudia Rivelli avrebbe importato "illecitamente dall'Olanda, con cadenze trimestrali, vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta riportante indicazione 'shampoo' in modo da trarre in inganno la dogana".

