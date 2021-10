https://it.sputniknews.com/20211027/ddl-zan-via-libera-della-casellati-al-voto-segreto-sulla-tagliola-13482689.html

Ddl Zan: via libera della Casellati al voto segreto sulla tagliola

Ddl Zan: via libera della Casellati al voto segreto sulla tagliola

L'Aula voterà a scrutinio segreto sulla richiesta di stop all'esame degli articoli del disegno di Legge contro l'omotransfobia, che adesso rischia di essere... 27.10.2021

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha dichiarato ammissibili le richieste di voto a scrutinio segreto presentate al Ddl Zan da Lega e Fratelli d'Italia sulla cosiddetta tagliola, lo stop all'esame degli articoli.Al termine della discussione generale sul disegno di legge, l'Aula sarà chiamata a votare con scrutinio segreto per decidere se continuare con l'esame degli articoli o andare direttamente al voto finale della legge contro l'omotransfobia.La reazione del centrosinistraIl centrosinistra teme un affossamento del disegno di Legge, per il rischio di franchi tiratori. Il testo, approvato alla Camera, ha avuto un iter più problematico in Senato, dove la maggioranza è risicata e Italia viva tenta una mediazione con il centrodestra.Ma proprio dai renziani arriva il no al voto a scrutinio segreto."Sui diritti non si fa nessun gioco. E non ci si trincera nel segreto dell'urna. Ognuno si assuma la responsabilità di far sapere da che parte sta. No al voto segreto", ha scritto Teresa Bellanova .Alessandro Zan, il primo firmatario del Ddl, ospite a L'Aria che tira si dice convinto che la tagliola non passerà e Italia viva voterà con il centrosinistra."Sono abbastanza tranquillo che questa operazione della Lega non passerà", ha detto.La Casellati si difende: questione puramente giuridicaIl via libera alla tagliola ha provocato una bagarre in Aula e la Casellati è stata contestata da Santangelo del M5S.La presidente del Senato si è difesa, asserendo che la decisione è basata unicamente su questioni puramente giuridiche.

