Ddl Zan, Arcigay Milano annuncia manifestazione in piazza domani dopo il no del Senato

"Continueremo non solo a urlare il nostro sdegno ma anche a portare avanti progetti che facciano capire a tutt* che non c’è nulla di cui aver paura e che l’odio non è un’opinione. Domani in Arco della Pace alle 19:00 faremo sentire la nostra voce e ribadiremo la nostra mobilitazione permanente per una società laica, inclusiva, giusta e libera", si legge nella nota.