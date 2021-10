https://it.sputniknews.com/20211027/cranio-di-triceratopo-venduto-allasta-a-587000-euro-e-record-13487861.html

Cranio di triceratopo venduto all'asta a 587.000 euro: è record

Il cranio di un giovane triceratopo è stato venduto per la cifra record di 500.000 sterline, pari a circa 587.000 euro. 27.10.2021, Sputnik Italia

Il lotto è stato venduto nel corso di un'asta online, promossa dalla casa Christie's.La transazione è avvenuta in un'asta online, indetta dalla casa Christie's, nella quale sono stati venduti diversi lotti del catalogo Scienza e Storia Naturale, che ha totalizzato 1.841.250 sterline (2.161.627 euro).Il lotto in questione proviene da un Triceratops prorsus, un dinosauro vissuto nel tardo Cretaceo, tra i 65 e i 68 milioni di anni fa, e presenta una lunghezza di 165,1 cm, con corna lunghe 60,96 cm.Il triceratopo ha vissuto contemporaneamente al Tyrannosaurus rex nell'ultima fase dell'epoca dei dinosauri e ha abitato la regione che si trova ad Est delle Montagne Rocciose, nell'attuale Nord America.Il mastodontico animale presentava una testa dotata di tre massicce corna, che e si concludeva con un becco appuntito e una balza svasata.Grazie a queste caratteristiche, il triceratopo era uno degli animali che, all'epoca dei dinosauri, era in grado di difendersi meglio dalle aggressioni di altri dinosauri carnivori.Un singolo colpo con una delle due corna, infatti, era in grado di ferire mortalmente un predatore, qualora colpito al collo o al cuore.

