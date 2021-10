https://it.sputniknews.com/20211027/covid-19-scienziati-americani-stabiliscono-lora-migliore-per-fare-il-tampone-13489842.html

COVID-19, scienziati americani stabiliscono l'ora migliore per fare il tampone

Gli esperti hanno dimostrato che sottoporsi al test basato sulla reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR) di giorno è quasi due volte più efficace che di notte

Il gruppo di ricercatori dell'Università Vanderbilt di Nashville ha pubblicato i risultati del suo lavoro sulla rivista accademica Journal of Biological Rhythms.Gli specialisti ha effettuato un'analisi di dati su oltre 86mila test PCR condotti nella parte sudorientale degli Stati Uniti da marzo ad agosto 2020.Si è rivelato che la probabilità di un risultato positivo nelle persone sottoposte a test PCR per COVID-19 a metà giornata, alle ore 14:00, è 1,7 volte superiore rispetto alla notte. Nel corso della ricerca gli scienziati hanno stabilito che il rilascio dei virioni dalle cellule ospiti dopo averle infettate procede in maniera più attiva di giorno. Tuttavia, il picco di questa attività si registra la sera.La carica virale nell'organismo si abbassa dopo le 20.00. I ricercatori osservano che coloro che si sono sottoposti al test PCR dopo quest'ora hanno un numero maggiore di risultati falsamente negativi.Gli esperti sottolineano che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare il ritmo circadiano di SARS-CoV-2.

