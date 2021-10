https://it.sputniknews.com/20211027/cina-nuove-norme-sulla-costruzione-di-grattacieli-vietati-gli-edifici-piu-alti-di-250-metri-13486176.html

Cina, nuove norme sulla costruzione di grattacieli: vietati gli edifici più alti di 250 metri

Le autorità della Cina hanno imposto nuove restrizioni che riguardano la costruzione di edifici di grande altezza nel Paese: sarà vietato costruire grattacieli più alti di 250 metri nelle città con una popolazione inferiore a tre milioni di persone.

2021-10-27T19:46+0200

Il ministero dell'Edilizia Abitativa e dello sviluppo Urbano-Rurale della Repubblica Popolare Cinese ha reso noto, in un avviso, che nelle città con una popolazione inferiore ai tre milioni di abitanti si attueranno severe restrizioni per la costruzione di edifici più alti di 150 metri e saranno completamente vietate le costruzioni più alte di 250 metri. Si applicheranno severe restrizioni anche alla costruzione di edifici più alti di 250 metri nelle città la cui popolazione supera i tre milioni di abitanti. Inoltre, la Cina sta introducendo maggiori requisiti di sicurezza per la costruzione di grattacieli.All'inizio di luglio le autorità cinesi hanno vietato la costruzione di edifici più alti di 500 metri nel Paese.Sul territorio della Cina continentale si trovano cinque dei dieci edifici più alti del mondo, ciascuno dei quali supera i 500 metri di altezza. L'edificio più alto della Cina è la Shanghai Tower, alta 632 metri, considerata il secondo edificio più alto al mondo, seconda solo al Burj Khalifa di Dubai, alto 828 metri.A maggio, a Shenzhen, città nella provincia meridionale cinese del Guangdong, la torre SEG Plaza, alta 291 metri, ha iniziato ad oscillare. Al momento dell'incidente, nell'edificio si trovavano circa 15mila persone, che sono state evacuate in 90 minuti.

2021

Notiziario

