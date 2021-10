Afghanistan, Lavrov: "Terroristi travestiti da rifugiati si stanno infiltrando nei Paesi vicini"

"Ovviamente, senza una lotta decisiva contro la produzione e il contrabbando di droga e contro i gruppi terroristici internazionali, che si accalcano in Afghanistan e vengono manipolati dall'esterno, è difficilmente possibile plasmare una normale politica estera, specialmente con i Paesi vicini, che sono principalmente presi di mira da queste forze distruttive", ha detto Lavrov in una riunione dei Paesi confinanti con l'Afghanistan, tenutasi in Iran.