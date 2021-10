https://it.sputniknews.com/20211026/usa-spende-57000-di-sussidio-covid-per-una-carta-pokemon-arrestato-per-frode-fiscale-13461885.html

USA: spende $57.000 di sussidio Covid per una carta Pokémon, arrestato per frode fiscale

USA: spende $57.000 di sussidio Covid per una carta Pokémon, arrestato per frode fiscale

Un cittadino americano, residente nello stato della Georgia, è stato arrestato per frode fiscale dopo aver speso la somma di oltre 57.000 dollari per una... 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T18:39+0200

2021-10-26T18:39+0200

2021-10-26T18:39+0200

mondo

usa

pokemon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/13461849_0:611:1372:1383_1920x0_80_0_0_66966610a6041037826c4c327fd18f14.jpg

Oltre alla sanzione pecuniaria, ora l'uomo rischia fino a 20 anni di prigione.Una decisione che potrebbe sembrare ingiusta, se non fosse che i soldi utilizzati dall'uomo per portare a termine la transazione erano derivati dai fondi governativi concessigli come risarcimento per i danni causati dal Covid-19.Vinath Oudomsine, questo il nome dell'uomo denunciato, aveva richiesto e ottenuto il supporto economico previsto dal programma Economic Injury Disaster Loan (EIDL), che permette a coloro che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa del coronavirus di ottenere dei sussidi.Tali fondi, tuttavia, sarebbero dovuti servire per pagare "stipendi, mutui o affitti, sostenere costi di attrezzature e altre spese ordinarie dell'attività", così come previsto dalla normativa USA.In seguito a dei controlli incrociati, le autorità hanno appurato l'illegittimità della transazione, oltre ad alcune altre incongruenze nella documentazione presentata da Oudomsine al momento della domanda di sussidio.Il residente di Dublin, in Georgia, avrebbe infatti dichiarato di essere il titolare di un'azienda con 10 dipendenti e dal fatturato di circa 200.000 dollari, circostanze, queste, entrambe smentite dalle verifiche delle autorità locali.Per il reato di frode fiscale, ora l'uomo rischia una multa fino a 250.000 dollari, oltre ad un periodo di detenzione in carcere fino a 20 anni.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, pokemon