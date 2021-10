https://it.sputniknews.com/20211026/usa-sparatoria-in-un-centro-commerciale-nellidaho-segnalati-molteplici-feriti-13464546.html

USA, sparatoria in un centro commerciale nell’Idaho: segnalati molteplici feriti

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Boise, nello Stato dell’Idaho, nella parte Nord-Occidentale degli Stati... 26.10.2021, Sputnik Italia

Gli agenti sulla scena del crimine sono riusciti a catturare e prendere in custodia un individuo, ha riferito il dipartimento di polizia di Boise.“Gli agenti stanno rispondendo a una chiamata per colpi d’arma da fuoco esplosi nel centro commerciale a N. Milwaukee. Le persone sono pregate di evitare la zona. Ulteriori informazioni saranno disponibili qui non appena confermate... Gli agenti stanno continuando a mettere in sicurezza la scena, ci sono segnalazioni di feriti. Una persona è in custodia", ha comunicato via Twitter il dipartimento di polizia di Boise.Gli agenti di polizia si stanno facendo strada attraverso il centro commerciale e stanno sgombrando ogni attività, ma al momento non ci sono informazioni che indichino ulteriori minacce, ha aggiunto il dipartimento di polizia di Boise.

