https://it.sputniknews.com/20211026/tuttofood-e-host-insieme-una-formula-vincente-13468163.html

TUTTOFOOD e Host insieme, una formula vincente

TUTTOFOOD e Host insieme, una formula vincente

Tutti i padiglioni della Rho fiera erano gremiti, cosa mai vista dopo la pandemia, dopo quasi due anni di stop. 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T11:44+0200

2021-10-26T11:44+0200

2021-10-26T11:53+0200

multimedia

foto

reportage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/13467830_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fb41d522f8464d017ae92dfb52edca3.jpg

Tantissima gente all’entrata, tutti i giorni, anche di sabato e domenica. Code fino a un’ora, forse anche grazie all’introduzione del green pass.TUTTOFOOD, la manifestazione di riferimento in Italia per l’eccellenza e l’innovazione nell’agroalimentare, chiude oggi, martedì 26 ottobre, in contemporanea con HostMilano e MEAT-TECH, l'evento dedicato alle tecnologie per la lavorazione delle carni e i piatti pronti.TUTTOFOOD rappresenta da sempre un momento di networking con buyer nazionali e internazionali di alto profilo, ma anche un’opportunità unica per scoprire e approfondire in anteprima i trend di acquisto e di consumo, grazie a un palinsesto di eventi senza confronti.Tra i settori di novità c’è TUTTOFRUIT, area dedicata al fresco ortofrutticolo e alle innovazioni della IV e V gamma, che integra gli ultimi settori lanciati come TUTTOHEALTH, TUTTODIGITAL e TUTTOWINE.Continua anche il consolidamento di settori storici come TUTTODAIRY, TUTTODRINK, TUTTOFROZEN, TUTTOGROCERY, TUTTOHEALTH, TUTTOMEAT, TUTTOOIL, TUTTOPASTA, TUTTOSEAFOOD, TUTTOSWEET, TUTTOWORLD.Sono 1.421 gli espositori presenti, di cui 233 esteri, provenienti da 31 Paesi. Tra i più rappresentati: Francia, Spagna, Grecia, Paesi Bassi e Belgio.Grandi numeri anche da HostMilano, dalla Ristorazione Professionale al Bakery, Pizza, Pasta; dal Caffè, Tea, Bar, Macchine caffè, Vending, con lo storico SIC, Salone Internazionale del Caffè, al Gelato Pasticceria, passando per Arredo, Tecnologia, Tavola.Anche qui 1.344 espositori, di cui 433 esteri, in rappresentanza di 43 Paesi (tra i top ci sono mercati come Germania, Francia, Spagna, USA, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Grecia, Austria e Regno Unito).Dai primi risultati raccolti, gli espositori sono rimasti molto soddisfatti. Probabilmente, è stata la prima vera fiera, proprio come una volta. Stiamo ritornando alla normalità?

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

multimedia, foto, reportage