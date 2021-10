https://it.sputniknews.com/20211026/tesla-raggiunge-una-capitalizzazione-da--1000-mld-dopo-lo-storico-accordo-con-hertz-13464646.html

Tesla, $1000 miliardi di capitalizzazione dopo lo storico accordo con Hertz

Tesla, $1000 miliardi di capitalizzazione dopo lo storico accordo con Hertz

Tesla ha raggiunto questo valore da capogiro in seguito all'annuncio di fornitura ad Hertz di 100.000 veicoli elettrici entro il 2022. 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T08:00+0200

2021-10-26T08:00+0200

2021-10-26T09:41+0200

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/11900939_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e8288e7c8c4b1f3d0522fb0083bb669.jpg

Nella giornata di lunedì Tesla, la compagnia di Elon Musk, ha raggiunto e superato una capitalizzazione di mercato del valore di 1.000 miliardi di dollari.Il record è arrivato poco dopo che Bloomberg ha riferito che Hertz aveva siglato un accordo con Tesla per produrre e consegnare 100.000 veicoli elettrici nelle sue sedi in 150 paesi entro la fine del 2022.Le azioni del titolo sono salite fino ad un valore pari a 1.045 dollari per azione durante la prima metà della giornata, stabilendo un nuovo record per l'azienda californiana.Il CEO di Tesla Elon Musk ha twittato la sua celebrazione del traguardo con un eloquente post, scrivendo: "Wild $T1mes! ($Temp1 selvaggi! - ndr)".Apple, Amazon e Microsoft sono tra le poche aziende ad aver realizzato un'impresa del genere, come ha evidenziato l'emittente americana CNBC. Hertz ha annunciato lunedì che il suo ordine è nato come uno sforzo per soddisfare una crescente domanda negli Stati Uniti di automobili rispettose dell'ambiente e tecnologicamente avanzate.L'accordo è stato valutato in circa 4,2 miliardi di dollari di entrate per Tesla ed è considerato il più grande acquisto di veicoli elettrici fino ad oggi.Secondo i dati dell'Agenzia internazionale per l'energia, nel 2020 negli Stati Uniti sono stati immatricolati oltre 1,8 milioni di veicoli elettrici.A partire dall'inizio del prossimo mese, il primo lotto a noleggio Hertz di berline Tesla Model 3 sarà disponibile nei principali mercati statunitensi ed europei.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia