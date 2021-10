https://it.sputniknews.com/20211026/terza-dose-di-vaccino-sileri-verosimilmente-necessaria-per-tutti-13469530.html

Terza dose di vaccino, Sileri: "Verosimilmente necessaria per tutti"

Ipotesi terze dosi da gennaio, scaglionate per tutti, in base alla somministrazione della prima e seconda dose. Il Green pass verrà tolto, ma gradualmente... 26.10.2021, Sputnik Italia

"Verosimilmente una terza dose sarà necessaria per tutti" e, per chi si è vaccinato con Johnson&Johnson, "servirà un richiamo in tempi molto brevi". Lo ha dichiarato questa mattina il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio Capital.Scelta condivisa dell'EuropaAnche se l'"Aifa può accelerare questo percorso", Sileri auspica una "scelta condivisa di tutta Europa", a causa del boom di contagi in alcuni Paesi europei e del rischio nuove varianti.Quando verrà tolto il Green pass?Il Green pass obbligatorio sarà l'ultima misura ad essere tolta, ha annunciato Sileri, sottolineando che anche in questo caso verrà adottato il criterio della gradualità.In merito ad un eventuale obbligo vaccinale, Sileri è convinto che non servirebbe, perché "non convincerà i no-vax a vaccinarsi". Spera anche in un vaccino per proteggere i bambini dal Covid e annuncia: "Dipenderà dagli enti regolatori, ma io a mio figlio lo farei senza dubbio".

