https://it.sputniknews.com/20211026/sudan-il-comandante-dellesercito-incolpa-le-forze-politiche-per-quanto-successo-13471505.html

Sudan, il comandante dell'esercito incolpa le "forze politiche" per quanto successo

Sudan, il comandante dell'esercito incolpa le "forze politiche" per quanto successo

Il generale Al Burhan ha fortemente criticato il governo di Abdalla Hamdok, chiarendo che l'esercito sudanese è entrato in azione per evitare una possibile... 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T15:31+0200

2021-10-26T15:31+0200

2021-10-26T15:31+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/13471344_0:103:1413:898_1920x0_80_0_0_8d4766ef155bfe45f33347a97ced04a6.jpg

In un'intervento di fronte alla nazione, il generale sudanese Abdel Fattah Al Burhan ha attribuito la piena responsabilità degli eventi in corso nel paese alle "forze politiche" presenti.Stando alle parole di Al Burhan, i militari avrebbero offerto al primo ministro Abdalla Hamdok tre opzioni per risolvere la crisi, dopo aver visto i segni di un imminente "guerra civile".Secondo il generale, la sfiducia tra le forze del governo di transizione è iniziata dopo la firma dell'accordo di pace di Juba, nell'ottobre 2020, che avrebbe dovuto porre fine ai conflitti tra il governo di transizione e le altre forze politiche del Paese.Il generale ha affermato che le forze armate sudanesi si sono sentite bersagli di attacchi ostili nella scorsa settimana.Il colpo di stato in SudanL'esercito sudanese, guidato dal generale Al Burhan, ha arrestato il primo ministro del governo di transizione Abdalla Hamdok, così come molti altri politici, il 25 ottobre, dichiarando lo stato di emergenza.La detenzione di Hamdok è stata collegata al suo rifiuto di appoggiare quello che il governo ha descritto come un "golpe" dei militari.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo