SpaceX, alla vigilia del lancio ci sono problemi alla toilette della Crew Dragon

Il lancio della capsula è fissato per il 31 ottobre da Cape Canaveral.

2021-10-26T22:22+0200

Conto alla rovescia per il lancio della capsula Crew Dragon 3 di SpaceX, previsto il 31 ottobre alle 8.31. L'equipaggio arriverà nella serata di oggi al Kennedy Space Center della Nasa, a Cape Canaveral, Florida. Tutto pronto per la partenza ma resta un problema da risolvere a bordo: le perdite della toilette spaziale. Gli ingegneri della Nasa vogliono monitorare le modifiche realizzate al bagno della capsula, dopo un problema riscontrato durante la missione Inspiration4, che ha portato dei civili nello spazio. Il tubo del sistema di immagazzinamento dell'urina si era disconnesso e il liquido era finito nel sistema di ventilazione. Il guasto non avrebbe causato grandi fastidi alla missione Inspiration4, ma è stato individuato solo dopo il rientro, quando è stata rilevata la contaminazione sotto il pavimento. Venerdì gli ingegneri presenteranno i dati aggiornati sul sistema toilette. "Per la Crew-3, abbiamo risolto il problema nel serbatoio rendendolo una struttura ben saldata senza più punti di giuntura che possono staccarsi", prosegue Gerstenmaier, spiegando che i test fatti da SpaceX per la capsula Crew Dragon già nello spazio, hanno mostrato una limitata corrosione dell'urina nell'ambiente a bassa umidità della stazione. L'equipaggio della missione sarà composto dal comandante Raja Chari, il pilota Tom Marshburn, la specialista di missione Kayla Barron, e l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Matthias Maurer, che rimarrà sulla Stazione Spaziale fino al prossimo aprile.

