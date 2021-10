https://it.sputniknews.com/20211026/roma-branco-di-cinghiali-avvistato-nei-pressi-del-tribunale---foto-13467342.html

Roma, branco di cinghiali avvistato nei pressi del Tribunale - Foto

Un gruppo di cinque cinghiali è stato avvistato all'alba nei pressi dell'ingresso della cittadella giudiziaria a Piazzale Clodio, a Roma. 26.10.2021, Sputnik Italia

Il curioso evento è stato immortalato da un'automobilista, che si trovava a passare in quell'area.Nella foto, scattata di fronte al varco di controllo del Tribunale, è possibile vedere come i cinghiali sembrino quasi posare per le telecamere.Quello di oggi è il secondo avvistamento in pochi giorni, dopo che qualche giorno fa un altro branco di suini aveva fatto capolino nella zona verde ai piedi del parco di Monte Mario.

