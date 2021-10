https://it.sputniknews.com/20211026/rebus-pensioni-dopo-lincontro-draghi-salvini-spunta-quota-103-ma-per-due-anni-13467072.html

Rebus pensioni: dopo l’incontro Draghi-Salvini spunta quota 103, ma per due anni

Rebus pensioni: dopo l’incontro Draghi-Salvini spunta quota 103, ma per due anni

Oggi il premier vede i sindacati. Si ipotizzano dei sistemi flessibili, con maggiori tutele per i fragili, le pmi sotto i 15 dipendenti e i lavori gravosi. 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T11:21+0200

2021-10-26T11:21+0200

2021-10-26T11:38+0200

pensioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/12921885_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_7c5a9f46e7acb458d8ca38cf881c65f3.jpg

Proseguono le trattative per superare Quota 100. Ieri, il premier Mario Draghi ha avuto un lungo incontro con il leader della Lega Matteo Salvini e la delegazione di settore del Carroccio e, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, la “mediazione sembra quasi raggiunta”.Il sistema resterebbe quello legato alle Quote, almeno fino al 2024, con un’attenzione particolare ai lavori gravosi e ai fragili, con un ampliamento della platea per le uscite agevolate.Le diverse combinazioni, 102 o 103Per il 2022, l’esecutivo prevede la soglia dei 63 anni, almeno per i lavoratori delle Pmi (con 38 o 39 anni di contributi).La quota 102, 63+39, avrebbe una durata più breve, 12 mesi.Se invece entrasse in vigore direttamente quota 103, 63 anni più 40 di versamenti o 64+39, la durata dovrebbe essere invece di 24 mesi.Secondo le stime del governo, si tratta di non più di 50mila pensionamenti in due anni, mentre la Cgil, che oggi insieme agli altri sindacati vedrà il premier, ritiene che le uscite siano 10mila l’anno.Le agevolazioniTra gli scivoli previsti, quelli legati all’Ape, con l’ampiamento della platea di lavori gravosi e la deroga al nuovo sistema di Quote anche per i lavoratori cosiddetti “fragili” e per quelli delle Pmi in difficoltà.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

pensioni