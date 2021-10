https://it.sputniknews.com/20211026/oscar-2022-e-stata-la-mano-di-dio-e-il-film-candidato-dallitalia--13469075.html

Oscar 2022, "È stata la Mano di Dio" è il film candidato dall'Italia

Il film di Sorrentino sarà tra i film candidati per la statuetta alla miglior pellicola internazionale. 26.10.2021, Sputnik Italia

È stata la mano di Dio, pellicola del regista Paolo Sorrentino, sarà il film che rappresenterà l'Italia nella selezione per il miglior film internazionale agli Oscar.Ad annunciare quest'oggi la decisione è stata la commissione di selezione, istituita presso l'Anica su richiesta dell'Academy, riunita oggi.Il film di Sorrentino è stato scelto tra 18 titoli, la cui candidatura era stata proposta tra i titoli già distribuiti in Italia o in previsione di essere distribuiti entro il 31 dicembre 2021.L'elenco ufficiale, con tutte le nomination, verrà rivelato l'8 febbraio 2022, a poco più di un mese dalla cerimonia.La Mano di Dio quest'anno si è già aggiudicato il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria alla 78^ Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

