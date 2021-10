https://it.sputniknews.com/20211026/monopattini-elettrici-arriva-la-stretta-nuove-regole-e-sanzioni-contro-il-far-west-13467640.html

Monopattini elettrici, arriva la stretta: nuove regole e sanzioni contro il far west

Monopattini elettrici, arriva la stretta: nuove regole e sanzioni contro il far west

Stop al parcheggio selvaggio sui marciapiedi, velocità massima ridotta a 20 chilometri orari e obbligo di luci di segnalazione. Per i trasgressori è prevista... 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T13:40+0200

2021-10-26T13:40+0200

2021-10-26T13:40+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9629314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b8c110a5dd13a87241f491bd43a8699.jpg

Il nuovo decreto Trasporti regolamenterà la circolazione dei monopattini elettrici. La stretta è stata introdotta con un emendamento al testo durante l'esame in Commissione alla Camera. Tra le novità è previsto:Non passa invece l'estensione all'obbligo di casco, che resta limitato a 14 anni. come prevedono le norme sperimentali. È prevista la confisca del mezzo in caso di modifiche apportate.Le nuove regole pongono fine al far west nell'utilizzo del monopattino elettrico, divenuto in poco tempo il veicolo più condiviso nelle città italiane, ma spesso al centro di incidenti, anche letali, per la rapida diffusione in assenza di limiti alla circolazione."Tra le priorità c'è quella di regolamentare il corretto utilizzo dei monopattini in città, visto l'uso improprio a cui spesso assistiamo. Ci sono poi significative modifiche al codice della strada”, ha detto Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, specificando che l'esame del Dl Trasporti prosegue a ritmi serrati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia