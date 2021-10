https://it.sputniknews.com/20211026/migranti-veliero-con-70-persone-alla-deriva-al-largo-della-calabria-13466370.html

Migranti, veliero con 70 persone alla deriva al largo della Calabria

Migranti, veliero con 70 persone alla deriva al largo della Calabria

L'allarme è stato lanciato dal giornalista dell'Avvenire, Nello Scavo. La barca sarebbe in condizioni disperate, senza motore e in balia del maltempo, il che... 26.10.2021, Sputnik Italia

Notte drammatica nel mar Ionio, per una barca a vela in difficoltà al largo di Roccella Jonica con 70 persone a bordo. L'imbarcazione, rimasta senza motore, è alla deriva tra onde alte oltre i 5 metri, che rendono difficili i soccorsi. Tra i migranti ci sono anche bambini.Il veliero è stato avvistato dalla nave cargo Gundem Makbule, che ha lanciato il Mayday sulla costa. La motovedetta Cp326 della Guardia Costiera è partita controvento, nel tentativo di raggiungere i migranti, ma la tempesta rende difficili le operazioni di salvataggio. Lo scafo rischia di affondare."Una barca a vela con 70 profughi, senza più motore, è alla deriva a sud di Capo Rizzuto con 4 metri d'onda. A bordo anche bambini. I mercantili hanno lanciato il "Mayday". Ma condizioni meteo impediscono interventi. Una nave tenta l'abbordaggio", si legge nel tweet.Domenica, la linea di soccorso in mare Alarm Phone aveva lanciato un SOS per un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo, con 68 persone a bordo in fuga dalla Libia. Al momento della segnalazione, lo scafo si trovava nella SAR maltese.Poco prima era arrivato un altro allarme per un gommone con 60 migranti a rischio imminente nel Mediterraneo Centrale.

