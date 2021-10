https://it.sputniknews.com/20211026/maltempo-in-calabria-frana-invade-una-galleria-nella-sila---video--13466793.html

Maltempo in Calabria: frana invade una galleria nella Sila - Video

Maltempo in Calabria: frana invade una galleria nella Sila - Video

Una montagna frana sulla statale 107, invadendo la galleria Serra, nei pressi di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Traffico interrotto e deviato sulla... 26.10.2021, Sputnik Italia

Il maltempo continua a provocare disagi al traffico in Calabria, dove una montagna è franata sulla statale 107, nel cuore della Sila. Lo smottamento ha tagliato in due la statale silana-crotonese e la frana ha invaso la galleria Serra, nei pressi di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.Il transito sull'importante arteria calabrese è stato interrotto al chilometro 90+600, in entrambe le direzioni, ed è stato deviato sulla strada provinciale 212.I vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore lavorano incessantemente da ieri sera per ripristinare la situazione. Le squadre di viabilità della provincia di Cosenza stanno bonificando alcune piccole frane e cadute di massi sulle SP212-260-210. Non risultano danni nei centri abitati.Il maltempo ha provocato frane anche in Sicilia, dove ieri uno smottamento ha interrotto il traffico sulla A18, bloccando una galleria tra Roccalumera e Tremestieri etneo.I vigili del fuoco hanno eseguito 250 interventi a Catania, 140 a Reggio Calabria, 52 a Cosenza e 49 a Vibo Valentia. Nelle operazioni di soccorso in Sicilia e Calabria sono impegnati oltre 300 pompieri.

