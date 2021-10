https://it.sputniknews.com/20211026/maltempo-a-catania-centro-storico-sommerso-dallacqua---video-13472842.html

Maltempo a Catania: centro storico sommerso dall'acqua - Video

Maltempo a Catania: centro storico sommerso dall'acqua - Video

L'acqua invade i negozi: morta una donna travolta dalle acque

Non si placa il maltempo, che per il terzo giorno consecutivo attanaglia la Sicilia Orientale.Le intense piogge hanno colpito il litorale ionico e la città di Catania, da ore nella morsa di un nubifragio che ha trasformato le strade del capoluogo etneo in fiumi in piena.Le precipitazioni non hanno risparmiato il centro storico catanese: allagata la piazza dell'elefantino, simbolo di Catania, sommerso lo storico mercato del pesce e la fontana del fiume Amenano, sempre al Duomo.L'acqua ha invaso i negozi e le attività commerciali delle strade principali della città, trasformando piazze e slarghi in veri e propri laghi.L'alluvione ha interessato i comuni dell'area metropolitana. A Gravina, un uomo di 53 anni è morto annegato in strada. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sceso dall'auto invasa dall'acque e quindi investito dal fiume creato dal nubifragio.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

