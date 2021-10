https://it.sputniknews.com/20211026/libia-ce-unesercito-di-militari-e-mercenari-stranieri-sono-oltre-20mila-13476505.html

Libia, c'è un'esercito di militari e mercenari stranieri: sono oltre 20mila

Il numero di militari e mercenari stranieri in Libia potrebbe superare 21mila persone, ha dichiarato a Sputnik una fonte nell'Esercito Nazionale Libico (LNA).

La fonte ha raccontato all'agenzia che la maggior parte dei mercenari provengono da Siria, Sudan e Ciad.Il rappresentante dell'LNA ha aggiunto che all'inizio del prossimo novembre nella capitale egiziana Il Cairo si terranno incontri della Commissione militare libica congiunta in formato 5+5 con rappresentanti di Ciad, Sudan e Niger a cui sarà discusso il calendario del ritiro dei propri cittadini dalla Libia.All'inizio di ottobre la Commissione ha concordato e firmato un Piano d'azione onnicomprensivo che "diventerà la pietra angolare di un processo graduale, equilibrato e coerente per il ritiro di mercenari, guerriglieri stranieri e forze straniere dal territorio libico".La situazione in LibiaDopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha smesso di esistere come uno Stato unico.Negli ultimi anni, c'è stato uno scontro tra il Governo di Accordo Nazionale (GNA) guidato dal premier Fayez al-Sarraj, riunito a Tripoli nell'ovest del Paese, e le autorità dell'est della Libia, sostenute dall'Esercito Nazionale Libico, sotto il comando del maresciallo Khalifa Haftar.Il Forum di dialogo politico per la Libia, tenutosi sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Ginevra a inizio febbraio, ha eletto l'autorità esecutiva transitoria, che governerà il Paese fino alle elezioni generali previste per il 24 dicembre.L'ex ambasciatore del Governo di Accordo Nazionale (GNA) della Libia in Grecia, Mohamed Younis Ahmed Al-Manfi, è stato eletto nuovo capo del Consiglio presidenziale. I vicepresidenti del consiglio saranno Mossa Al-Koni e Abdullah Hussein Al-Lafi. L'uomo d'affari e politico libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibah è stato eletto primo ministro del governo.

