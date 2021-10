https://it.sputniknews.com/20211026/le-grandi-manovre-verso-il-colle-conte-e-letta-discutono-di-nomi-mentre-berlusconi-fa-la-conta-13466524.html

Le grandi manovre verso il Colle: Conte e Letta discutono di nomi, mentre Berlusconi fa la conta

Le grandi manovre verso il Colle: Conte e Letta discutono di nomi, mentre Berlusconi fa la conta

I leader di Pd e M5S si sono visti a pranzo, discutendo anche sulla strategia per il successore di Mattarella. Il Cavaliere ha lanciato la caccia a indecisi e... 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T11:56+0200

2021-10-26T11:56+0200

2021-10-26T11:56+0200

silvio berlusconi

quirinale

enrico letta

giuseppe conte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/47/7244776_0:414:2903:2047_1920x0_80_0_0_cf47f05d7fc9edceebce8ee823629c08.jpg

Mentre il governo Draghi è alle prese con la Manovra di bilancio e il Pnrr, tra green pass e campagna vaccinale, i partiti hanno iniziato le trattative per il dopo-Mattarella.Da una parte Pd e M5S, che cercano un asse per contrastare un possibile candidato del centrodestra, dall’altra Silvio Berlusconi, sempre più convinto di avere delle chance quando basterà la maggioranza assoluta, cioè 505 voti.Si tratta, secondo quanto scrive la stampa italiana, di un embrione di trattativa sulla successione di Sergio Mattarella, per trovare una possibile linea comune per esprimere un nome su cui convergano i voti dei due partiti.Gentiloni, Prodi o VeltroniLetta è convinto che Draghi debba restare a Palazzo Chigi fino al 2023 e quindi bisogna trovare un altro nome per il Quirinale.Alternative che potrebbero convincere il fronte M5S sono Prodi, Veltroni o Franceschini. Per Conte, però, l’alternativa migliore sarebbe quella di mandare Draghi direttamente al Colle.L’ex premier dovrà cercare di trovare convergenze e lavorare anche con l’altro uomo forte del M5S, Luigi Di Maio, per fare da collante in vista della corsa al Quirinale.Berlusconi conta i voti mancantiIl Cavaliere, intanto, ha sguinzagliato i suoi sherpa e, primo tra tutti, l’uomo delle trattative, Gianni Letta.L’assunto da cui parte Berlusconi è che se il centrodestra arrivasse compatto alla quarta chiama, a partire dalla quale basta la maggioranza assoluta – la metà più uno dei votanti –per essere eletti, gli basterebbe una cinquantina di voti in più per conquistare il Quirinale. Voti che andrebbe a cercare tra i 5stelle scontenti e i grillini fuoriusciti.Per i conti del Fatto Quotidiano, invece, Berlusconi ha in tasca tra i 460 e 470 voti e ne mancherebbero soltanto 35-45 per arrivare alla quota fatidica di 505.

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

silvio berlusconi, quirinale, enrico letta, giuseppe conte