Lamorgese: “A Trieste non c’erano i lavoratori ma frange estremiste”

La ministra dell’Interno risponde alle critiche sullo sgombero del porto dai manifestanti No green pass e sottolinea la necessità di salvaguardare la città da... 26.10.2021, Sputnik Italia

Risponde alle critiche ma con serenità, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che dopo gli eventi di Trieste, con lo sgombero del porto dai manifestanti No green pass è stata bersagliata come accaduto dopo le violenze dei cortei di Roma e Milano.La ministra ha aggiunto che “le forze di polizia non hanno usato manganelli, c'erano disposizioni precise dal capo della Polizia, hanno cercato di far allontanare la gente”.Lamorgese ha spiegato che le decisioni sono state prese anche per il contesto in cui è avvenuto il blocco del porto: "C'erano anche interessi commerciali in gioco, perciò abbiamo deciso per lo sgombero leggero in modo da riuscire a far ripartire il porto altrimenti avremmo avuto ricadute economiche sulla città".Nel 2021 oltre 13.800 manifestazioniLamorgese non nasconde che quest’anno ha riservato molte criticità per il suo ministero.E in questo contesto, aggiunge, “è difficile per gli appartenenti alle forze di polizia operare cercando di bilanciare i diritti, quello a manifestare e il diritto alla salute, un bilanciamento che richiede grande professionalità”.E il punto di forza è stato avere “la pazienza di Giobbe, la tolleranza che ci consente di affrontare con serenità quello che va affrontato ogni giorno", sottolinea Lamorgese ricordando di essere un prefetto, “la professionalità acquisita da ognuno di noi nessuno ce la può togliere".

trieste

