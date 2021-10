https://it.sputniknews.com/20211026/immunita-di-ferro-grazie-a-queste-due-vitamine--il-consiglio-dellimmunologo-fauci-13475111.html

Immunità di ferro grazie a queste due vitamine, il consiglio dell'immunologo Fauci

Immunità di ferro grazie a queste due vitamine, il consiglio dell'immunologo Fauci

Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca nella lotta alla pandemia di coronavirus, rivela le due vitamine necessarie per un sistema immunitario di ferro

L'immunologo ha parlato dell'argomento in un'intervista a Jennifer Garner, rispondendo alla domanda su cosa dovessero fare le mamme per rafforzare il sistema immunitario dei loro bambini.Ad avviso del massimo esperto americano di malattie infettive, è necessario assumere vitamine C e D in quantità sufficienti. E' "da considerare" l'opzione di recuperare queste vitamine se la persona ne manifesta carenza, ha affermato Fauci, sconsigliando "altre miscele o erbe".Secondo quanto dichiarato dagli esperti del National Institutes of Health Office of Dietary Supplements (NIH), la vitamina D è presente in alimenti come pesce grasso, fegato di manzo, formaggio e tuorli d'uovo. Inoltre, la persona produce la vitamina D quando si espone al sole.Sono ricchi di vitamina C arance, fragole, broccoli e pomodori. Nel corso di una ricerca è emerso che le persone che assumevano vitamina C avevano un decorso della malattia dell'8% (adulti) e del 14% (bambini) più lieve e guarivano circa un giorno prima. Inoltre, assumere una quantità sufficiente di vitamina C riduce del 50% il rischio di contrarre il raffreddore.

