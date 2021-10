https://it.sputniknews.com/20211026/giappone-la-principessa-giapponese-mako-sposa-kei-komuro-e-rinuncia-allo-status-di-regnante-13466132.html

Giappone, la principessa giapponese Mako sposa Kei Komuro e rinuncia allo status di regnante

Mako e Komuro sono convolati a nozze e presto si trasferiranno negli Stati Uniti, dove lui esercita la professione di avvocato. 26.10.2021, Sputnik Italia

La principessa giapponese Mako è convolata a nozze con Kei Komuro, il suo fidanzato dai tempi del college, perdendo così il suo status di regnante.Secondo la legge giapponese, infatti, i membri femminili della famiglia imperiale perdono il loro status dopo il matrimonio con una "persona comune", sebbene tale norma non sia valida per i membri maschi della famiglia.Mako, per la prima volta nella storia, ha deciso di non implementare nella propria cerimonia i tradizionali riti di un matrimonio reale giapponese e ha rifiutato la dote offerta alle donne della famiglia reale al momento delle loro nozze.Martedì, in una conferenza stampa, Mako ha affermato di essersi scusata per qualsiasi problema causato alle persone dal suo matrimonio.Da parte sua, Komuro ha aggiunto di amare profondamente sua moglie e di voler trascorrere la sua vita con lei.La coppia, dopo la luna di miele, dovrebbe trasferirsi negli Stati Uniti, dove Komuro lavora come avvocato.Nel Regno Unito, questo matrimonio è stato paragonato da più parti con quanto intrapreso dai reali britannici Meghan Markle e il principe Harry, tanto che Mako e Komuro si sono guadagnati il soprannome di 'Harry e Meghan del Giappone'.

