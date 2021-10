https://it.sputniknews.com/20211026/g20-roma-xi-sara-collegato-online-ma-il-ministro-degli-esteri-cinese-incontra-di-maio-dal-vivo-13470749.html

G20 Roma: Xi sarà collegato online, ma il ministro degli Esteri cinese incontra Di Maio dal vivo

G20 Roma: Xi sarà collegato online, ma il ministro degli Esteri cinese incontra Di Maio dal vivo

La Cina al G20 di Roma sarà collegata online, ma il ministro degli Esteri Wang Yi sarà in visita in Europa ed incontrerà a Roma Di Maio.

2021-10-26T15:20+0200

2021-10-26T15:20+0200

2021-10-26T15:20+0200

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12397615_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45e04066a8019d938919ded8f4400875.jpg

Il presidente cinese Xi Jinping non sarà presente a Roma per il vertice del G20 il 30 e 31 ottobre, ma ha fatto sapere che parteciperà al summit da remoto, in videoconferenza. Lo rende noto Ansa.Sarà invece presente al vertice il ministro degli Esteri Wang Yi, che nei prossimi giorni sarà impegnato in un tour europeo dal 27 al 29 ottobre in Grecia, Serbia, Albania e Italia, su invito degli omologhi dei rispettivi Paesi, Nikos Dendias, Nikola Selaković, Olta Xhacka e Luigi Di Maio.In precedenza, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, aveva annunciato che non sarebbe stato presente al vertice di Roma, a causa dell'emergenza Covid in Russia. Ha però dato la disponibilità a partecipare in videoconferenza.I lavori del Summit sono organizzati in modo tale da rendere possibile i collegamenti, in base ai fusi orari, del presidente russo e del presidente cinese.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

g20