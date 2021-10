https://it.sputniknews.com/20211026/fumo-diminuisce-leta-della-prima-sigaretta-elettronica-4-su-100-iniziano-gia-alle-elementari-13470640.html

Fumo, diminuisce l'età della prima sigaretta elettronica: 4 su 100 iniziano già alle elementari

Allarme dopo i dati dell'ISS: 4 bambini su 100 provano la prima sigaretta elettronica alle elementari.

2021-10-26T20:42+0200

In 4 casi su 100, la prima sigaretta elettronica si fuma già alle elementari. A lanciare l'allarme fumo tra i giovanissimi è la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili, che cita dati dell'Istituto Superiore di Sanità.La diffusione della sigaretta elettronica tra i giovani dai 15 ai 19 anni ha ridotto il numero di fumatori di tabacco, ma ha fatto aumentare quello delle persone che hanno provato almeno una volta in vita loro le e-cig. Inoltre, hanno fatto diminuire l'età a cui si inizia a fumare.I dati dell'ISS L'età in cui si inizia a fumare la prima sigaretta si abbassa sempre più. Questa tendenza è confermata dal sondaggio dell'Iss, secondo cui già alle medie il 43,4% dei ragazzi ha provato la sigaretta elettronica, ma c'è un 4,1% che invece lo ha già fatto alle elementari.Tra i 14 e i 17 anni, il 37,5% degli studenti ha avuto un contatto con il fumo da tabacco e il 41,5% con la sigaretta elettronica. Il 20,1% dei giovani fumatori in questa fascia d'età ha cominciato proprio con le e-cigs e il 2,3% con dispositivi a tabacco riscaldato.Uno studio condotto su 170mila studenti tra i 15 e i 19 anni mostra che tra il 2012 e il 2018 si è ridotto il numero di persone che ha fumato tabacco almeno una volta nella vita, mentre è balzata dal 32,9% al 52% la quota di chi ha provato la sigaretta elettronica.I danni dal fumo elettronicoLa sigaretta elettronica è meno nociva del tabacco, ma produce danni immediati a livello delle vie respiratorie, come la suscettibilità all'asma e bronchiolite obliterante, avvisa il vicepresidente del Simri, Massimo Landi. Inoltre, non sono noti nel lungo periodo gli effetti della e-cig."Sappiamo che il fumo da tabacco favorisce l'adenocarcinoma del polmone e potrebbe essere così anche per il fumo elettronico. Per chi fuma tabacco, passare al fumo elettronico potrebbe non comportare maggiori rischi, rispetto a quelli già fatti dalla sigaretta tradizionale, ma per chi non ha mai fumato si apre la porta all'esposizione a sostanze tossiche, che sicuramente porterà dei danni, ma che ad oggi sono ancora da indagare. - avverte Landi - Bisogna prestare attenzione, soprattutto per la fascia adolescenziale".

