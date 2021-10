Draghi a Bari: "Aspirazioni e attese dei giovani al centro dell'azione di governo"

"Il Pnrr mette al centro voi e i vostri coetanei, per questo ho deciso di iniziare da qui un percorso che illustri il Pnrr. Investiamo un miliardo e mezzo di euro per dare ulteriore slancio alla riforma degli Its. Intendiamo formare nuovi docenti e migliorare i laboratori che oggi utilizzano tecnologie 4.0", ha annunciato Draghi.