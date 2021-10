https://it.sputniknews.com/20211026/disastro-moby-prince-la-commissione-dinchiesta-ascolta-la-vedova-del-secondo-ufficiale-di-coperta-13462457.html

Disastro Moby Prince, la commissione d'inchiesta ascolta la vedova del secondo ufficiale di coperta

Disastro Moby Prince, la commissione d'inchiesta ascolta la vedova del secondo ufficiale di coperta

La Commissione parlamentare di inchiesta ascolta Marina Caffarata, vedova del secondo ufficiale di coperta della "Moby Prince" Lido Gianpedroni.

2021-10-26T07:21+0200

2021-10-26T07:21+0200

2021-10-26T07:21+0200

italia

mare

disastro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/754/25/7542501_0:103:1875:1158_1920x0_80_0_0_4dc971b6b3ce200f64f2d162d8aa89ac.jpg

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave "Moby Prince" svolgerà l'audizione della dottoressa Marina Caffarata, vedova del secondo ufficiale di coperta della "Moby Prince" Lido Gianpedroni, martedì 26 ottobre presso l'Aula al III piano di Palazzo San Macuto, al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.Lo scorso 6 ottobre erano stati auditi i rappresentanti dei familiari delle vittime, Angelo e Luchino Chessa, per l'associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince Onlus e Nicola Rosetti per l'associazione 140 Familiari Vittime Moby Prince. In quell'occasione i familiari delle vittime hanno espresso pubblicamente gli aspetti "poco chiari del passato", tra cui "le azioni di manomissione, di omissione e di depistaggi che si sono protratti per anni", si legge in una nota di Facebook.Il disastro del traghetto Moby Prince La notte del 10 aprile 1991 il traghetto Moby Prince, diretto in Sardegna, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo appena fuori il porto di Livorno. La prua del traghetto squarciò una delle cisterne del greggio trasportato e si scatenò un incendio, che causò la morte di 140 persone. Si mise in salvo una sola persona, il mozzo Alessio Bertrand, salvato da due ormeggiatori.La Commissione d'inchiesta sulle cause del disastro Moby Prince è stata istituita lo scorso maggio con approvazione della Camera dei Deputati. Il mandato della nuova Commissione è quello di scoprire perché il traghetto entrò in collisione con la petroliera statale Agip Abruzzo.I commissari dovranno acquisire i tracciati radar e le rivelazioni satellitari sinora negate dal comando militare statunitense e altri Paesi Nato allo Stato Italiano.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, mare, disastro