https://it.sputniknews.com/20211026/crimini-informatici-hacker-attaccano-la-san-carlo-e-chiedono-un-riscatto-13468856.html

Crimini informatici: hacker attaccano la San Carlo e chiedono un riscatto

Crimini informatici: hacker attaccano la San Carlo e chiedono un riscatto

La società leader nella produzione di patatine ha subito un attacco ransomware. Non sarebbe intenzionata a pagare la somma richiesta, perché in possesso dei... 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T13:30+0200

2021-10-26T13:30+0200

2021-10-26T13:30+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/525/41/5254138_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_6629ac0fb1a7032bb53d24353462f113.jpg

L'azienda italiana San Carlo, leader nella produzione di patatine, è stata vittima di un attacco hacker di tipo ransomware. I cybercriminali hanno chiesto un riscatto per la restituzione dei dati rubati, secondo quanto si apprende da Agi.Non è conosciuta la cifra richiesta come riscatto, ma l'azienda non sarebbe intenzionata a pagare alcuna somma, in quanto in possesso del back-up. Lo avrebbero riferito fonti interne ad Agi.L'attacco hacker è stato condotto con un malware di tipo criptolocker, un trojan infettante che cripta i dati della vittima. I cybercriminali chiedono un riscatto per decriptarli. Attacchi simili sono stati sferrati nelle settimane scorse contro la Siae e contro la Regione Lazio.I pirati informatici che hanno portato a segno il colpo appartengono al gruppo Conti e hanno già rivendicato l'attacco sul proprio sito nel dark web. Sulla vicenda sta indagando la procura di Milano.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia