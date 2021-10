https://it.sputniknews.com/20211026/corea-del-sud-morto-lex-presidente-roh-tae-woo-aveva-88-anni-13465618.html

Corea del Sud: morto l'ex presidente Roh Tae-woo, aveva 88 anni

Tae-woo è stato presidente della Corea del Sud tra il 1988 e il 1993. 26.10.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente sudcoreano Roh Tae-woo è deceduto all'età di 88 anni, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa locale Yonhap.Roh Tae-woo è stato un generale dell'esercito sudcoreano, che ha poi ricoperto il ruolo di presidente del Paese dal 1988 al 1993.Nel suo discorso di insediamento promise l'avvio di un processo di democratizzazione, che avrebbe introdotto libertà e diritti umani inviolabili, assicurando la sicurezza economica e della nazione.Tae-woo inaugurò la Sesta Repubblica della Corea del Sud, promulgando, il 29 ottobre 1988, la Costituzione democratica che gli elettori avevano approvato col referendum del 27 ottobre 1987.Al termine del suo mandato, Tae-woo ha vissuto a Seoul, dove nel 1995 è stato arrestato per corruzione e, due anni dopo, nel 1997, condannato a 17 anni di reclusione, finendo però per essere rilasciato poco tempo dopo, per un'amnistia.

