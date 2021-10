https://it.sputniknews.com/20211026/commissione-ue-ancora-troppo-dipendenti-dalle-importazioni-di-gas-13471391.html

Commissione UE: ancora troppo dipendenti dalle importazioni di gas

L'Unione Europea dipende molto dal consumo di gas e la dipendenza dalle importazioni di questa materia sta crescendo negli ultimi anni, nonostante gli sforzi... 26.10.2021, Sputnik Italia

politica

economia

energia

Nel frattempo, sul fronte esterno, Bruxelles ha tenuto contatti con alcuni paesi fornitori, riguardo all'eventualità di ulteriori importazioni di gas in Europa.Attualmente, l'UE importa circa il 90% del gas che consuma. Il suo principale fornitore è la Russia.Il 6 ottobre, i prezzi dei futures hanno raggiunto il massimo storico di 1.937 dollari e, da quella data, hanno iniziato a mostrare un calo. Attualmente, si sono fermati a poco più di 1.000 dollari per mille metri cubi.Secondo gli esperti, i futures sul gas sono in aumento in Europa a causa di diversi fattori: scarse riserve di gas nei giacimenti sotterranei europei, offerta limitata dai principali fornitori e forte domanda di gas liquefatto in Asia.

politica, economia, energia