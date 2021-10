https://it.sputniknews.com/20211026/caso-mps-lue-allitalia-sia-allaltezza-degli-impegni-presi-nel-2017-13475233.html

Caso Mps, l’Ue all’Italia: "Sia all’altezza degli impegni presi nel 2017"

Caso Mps, l’Ue all’Italia: "Sia all’altezza degli impegni presi nel 2017"

Spetta a Roma avanzare delle proposte su come uscire dalla proprietà della banca senese dopo il fallimento dei negoziati con Unicredit. Il governo spera in una... 26.10.2021, Sputnik Italia

Da Bruxelles occhi puntati su Roma per il caso del Monte dei Paschi di Siena. Se il governo sta provando a negoziare con l’Ue tempi più lunghi per portare a termine la privatizzazione, dall’Unione oggi è arrivato un messaggio chiaro: “L'Italia deve essere all'altezza degli impegni” presi con Bruxelles nel 2017.Così una portavoce della Commissione europea aggiungendo che Bruxelles resta in contatto con le autorità italiane e “segue con attenzione i recenti sviluppi”.L’accordo del 2017 e il tempo che correLa Commissione ha ricordato che a luglio 2017 ha approvato “il piano dell’Italia per una ricapitalizzazione precauzionale in base a un efficace piano di ristrutturazione” per Mps.Inoltre, l’Italia aveva preso alcuni impegni con l’Ue, tra cui quello “vendere tutte le azioni della banca entro un certo termine, che non è ancora scaduto, ma non possiamo fare commenti sull'esatto termine perché é considerato informazione confidenziale", ha detto la portavoce.Su questo punto la portavoce ha risposto con un laconico “no comment”.Amendola: interlocuzione con Vestager positivaNel tentativo di sbrogliare l’intricata matassa Mps, secondo il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, l'interlocuzione fra il ministero dell'Economia e delle Finanze italiano e la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager è stata positiva e rimane fondamentale.Un’altra opzione è che il Tesoro alleggerisca ancora un po’ Mps, tra costi e uscite nel personale, e poi riprovi con Unicredit.La banca guidata da Andrea Orcel ha chiesto un aumento di capitale da 6,3 miliardi più 2,2 miliardi di agevolazioni fiscali. Secondo altre ricostruzioni la richiesta di Unicredit sarebbe arrivata addirittura oltre i 13 miliardi di euro. Una differenza di almeno tre miliardi rispetto alle valutazioni del Tesoro.

unione europea, banche