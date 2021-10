https://it.sputniknews.com/20211026/azione-calenda-presenta-nuovo-logo-e-picchia-sul-pnrr-commissariare-regioni-con-piani-inadeguati-13471819.html

Azione, Calenda presenta nuovo logo e picchia sul PNRR: "commissariare regioni con piani inadeguati"

2021-10-26T20:07+0200

italia

Le regioni che non presentano piani adeguati per il Pnrr vanno commissariate. Lo ha affermato Carlo Calenda in conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma, sottolineando la capacità di utilizzare i fondi europei anche contro il parere delle regioni, se queste non riescono a proporre dei progetti adeguati.Il leader di Azione prende come esempio i piani presentati dalla Raggi o dalla Regione Sicilia, sbagliati, perché non solo "erano fuori dallo scopo del Pnrr", ma anche "perché non tengono conto della data di chiusura dei progetti".Inoltre, per Calenda, serve una vera e propria ristrutturazione del modello attraverso cui si implementano le opere pubbliche. La proposta è quella di costruire un gruppo di amministrazione straordinaria, che "se i canali non funzionano, agisca in deroga a tutte le normative oggi presenti"."Una cosa non possiamo fare: perdere questi soldi", rimarca. "Anche rivedendo le norme Anac, ente tra i più inutili che si siano costruiti. - prosegue - Costruiamo norme semplici. Non possiamo permetterci di perdere l'occasione del Pnrr. Il regionalismo italiano deve trovare un limite".

italia