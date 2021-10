https://it.sputniknews.com/20211026/arezzo-incendio-alla-galvanica-formelli-rischio-cianuro-nelle-acque-il-sindaco-non-bevete-13472964.html

Arezzo, incendio alla Galvanica Formelli: rischio cianuro nelle acque, il sindaco "non bevete"

L'incendio, divampato nella giornata di ieri presso l'azienda orafa Galvanica Formelli con sede ad Arezzo, è stato già domato dai vigili del fuoco. Proseguono... 26.10.2021, Sputnik Italia

Disastro ambientale sfiorato ad Arezzo, dove sembrerebbe stare andando per il meglio il processo di bonifica della Galvanica Formelli, in seguito all'incendio che ieri ha distrutto una parte dell'azienda orafa, provocando ingenti danni.Dopo una notte passata a spegnere il rogo, i vigili del fuoco, nella mattinata, sono riusciti anche a contenere la colonna di fumo nero sprigionatasi ieri dalle fiamme.Sul posto sono giunte anche ditte specializzate in bonifica di acque e fognature, così come il personale della Protezione civile.Come riferito dall'Ansa, gli ultimi rilevamenti dei tecnici arpat testimoniano che la situazione sta tornando alla normalità, almeno per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Buone notizie anche per i due dipendenti trasferiti in ospedale dopo l'incendio per intossicazione: le loro condizioni sono riportate in miglioramento.Non usare l'acqua della ChianaResta la questione della contaminazione delle acque, con le autorità locali che hanno preso tutte le misure necessarie per evitare il rischio di inquinamento atmosferico, come confermato dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli:Proprio da Ghinelli arriva anche "la raccomandazione più importante" per la cittadinanza, che è quella di astenersi dall'utilizzare le acque della Chiana:Le cause dell'incidenteStando alle prime ricostruzioni della proprietà dell'azienda, l'incendio sarebbe stato fortuitamente causato da un corto circuito.Aperto un fascicolo d'inchiesta su quanto accaduto, con gli inquirenti che dovranno stabilire l'esatta dinamica che ha portato al divampare delle fiamme.

