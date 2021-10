https://it.sputniknews.com/20211026/albania-misteriosa-intossicazione-alimentare-colpisce-400-persone-ipotesi-acqua-contaminata-13473737.html

Albania, misteriosa intossicazione alimentare colpisce 400 persone: ipotesi acqua contaminata

Albania, misteriosa intossicazione alimentare colpisce 400 persone: ipotesi acqua contaminata

Il pubblico ministero albanese ha avviato un'indagine sull'intossicazione di quasi 400 residenti nella città albanese di Kruja, a causa di acqua contaminata

I media hanno riportato che circa 300 persone hanno richiesto assistenza medica, presentando sintomi di intossicazione acuta. La polizia di Kruja ha creato un gruppo investigativo, che si è recato all'ospedale per stabilire le circostanze dell'incidente. Si crede che l'intossicazione di massa sia stata provocata dal consumo di acqua potabile, alcuni campioni sono stati inviati all'Istituto di sanità pubblica, a Tirana, per una perizia.Fonti nella polizia avevano affermato al giornale che l'acqua contaminata potrebbe essere stata presa da due cisterne contenenti acqua potabile.Martedì, la ministra della Salute, Ogerta Manastirliu, e il capo dell'ispettorato sanitario, Vjollca Braho, sono arrivate ​​a Kruja, intervenendo con una dichiarazione, secondo cui "la situazione è sotto controllo" e gli intossicati stanno ricevendo tutte le cure necessarie. Il presidente albanese, Ilir Meta, ha esortato le autorità competenti a stabilire immediatamente le cause dell'incidente.

