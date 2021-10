https://it.sputniknews.com/20211026/abrignani-terze-dosi-per-tutti-se-arriviamo-al-90-un-risultato-stellare-13465449.html

Abrignani: “Terze dosi per tutti. Se arriviamo al 90%, un risultato stellare”

Abrignani: “Terze dosi per tutti. Se arriviamo al 90%, un risultato stellare”

Con il vaccino in Italia sono state salvate 30mila vite in 3-4 mesi. Per l’immunologo, le prospettive per l’inverno sono meno buie. 26.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-26T09:22+0200

2021-10-26T09:22+0200

2021-10-26T09:52+0200

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13271359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_333892062f7153497b7f8cf9bd7ada78.jpg

I contagi da coronavirus nel mondo e in anche in Europa sono di nuovo in aumento e potrebbe esserci una nuova ondata anche in l’Italia, con “questo virus che cerca di aggirarci in tutti i modi”. Ma “qualunque cosa accada quest’inverno, però, è più rassicurante affrontarla con l’85% di vaccinati”, secondo Sergio Abrignani, immunologo dell’università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico che parla a Repubblica.Le prospettive per l’inverno, però, sono meno buie, secondo l’immunologo: aver vaccinato 47 milioni di italiani, l’85%, senza obbligo è “un dato straordinario. Se, come spero, arriveremo al 90% entro l’anno, sarebbe un risultato stellare ed è possibile che presto arrivi l’autorizzazione anche per i bambini”.Il confronto con il resto del mondoAbrignani, poi, espone il livello di vaccinazione dell’Italia rispetto agli altri Paesi nel mondo.Serve una campagna di comunicazione che spieghi che un “60enne ha ancora 25 anni di aspettativa di vita. Se non si immunizza ha un rischio di morire per il virus non trascurabile, del 3-4%. Oppure di uccidere qualcuno, se è asintomatico e incontra un fragile”.E a chi non si vuole vaccinare, dice ancora Abrignani, bisognerebbe mostrare il grafico di contagi e decessi della Gran Bretagna.“A gennaio, la Gran Bretagna aveva pochi immunizzati, 50 mila contagi al giorno e una media di 1.500 morti. Oggi, con tre quarti di cittadini vaccinati, ha sempre 50 mila casi, ma una media di 150 morti. Sono sempre troppi. Ma questo dimostra che i vaccini salvano 1.350 vite umane al giorno solo in Gran Bretagna”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

vaccinazione in italia