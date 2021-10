https://it.sputniknews.com/20211025/venezia-protesta-per-i-diritti-delle-prostitute-la-prostituzione-non-e-reato---video-13461214.html

Venezia, protesta per i diritti delle prostitute: “La prostituzione non è reato” - Video

Venezia, protesta per i diritti delle prostitute: “La prostituzione non è reato” - Video

Attiviste e sex workers che lottano per i diritti delle prostitute si sono riunite domenica a Venezia per la manifestazione di apertura del ciclo “Umbrella... 25.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-25T16:04+0200

2021-10-25T16:04+0200

2021-10-25T16:04+0200

multimedia

proteste

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/13461038_2:0:2135:1200_1920x0_80_0_0_f7a762d1cc275555819ad40343e5b81d.jpg

Il progetto, finalizzato a creare un dialogo relativo alle politiche economiche e sociali che ruotano intorno al mercato del sesso, si svolge dal 24 al 30 ottobre in occasione del ventesimo anniversario della prima protesta organizzata dal Comitato per i diritti civili delle prostitute, guidato dall'attivista Carla Corso, durante la Biennale di Venezia del 2001. Vent’anni fa un gruppo di prostitute ha marciato per le strade di Venezia con ombrelli rossi. La manifestazine faceva parte dell’iniziativa "Padiglione delle prostitute" messa in scena dall'artista sloveno Tadej Pogacăr per la 49esima Biennale di Venezia con lo scopo di far riflettere le persone sul mondo delle prostitute. Durante il percorso i partecipanti alla manifestazione hanno scandito slogan come “Sex work is work” e “La prostituzione non è reato”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, proteste, video, видео